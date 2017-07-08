Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,19'luk getiriyle Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF ise yüzde 4,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010289 4,19 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,027251 3,84 Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,194925 3,30 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,035496 3,20 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013229 3,17 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 353,84593 3,12 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017097 3,11 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037342 3,09 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,198439 3,08 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030831 3,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020653 4,11 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022932 2,94 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037154 2,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018166 2,84 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,033738 2,73 Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF 0,01825 2,57 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026335 2,45 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021592 2,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,01258 2,44 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036429 2,42

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)