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Yatırımcı rehberi (4)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,61 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,61 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF ise yüzde 9,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,15009910,61
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,2415699,43
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF96,4780878,96
QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF83,2339048,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0802378,33
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,3734768,16
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF79,4490218,09
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,8240127,79
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,8846197,78
HSBC Portföy Altın Fonu7,5983387,72
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF0,0223679,25
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Temkinli Değişken EYF0,0291308,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0400168,64
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF0,0419438,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0329897,51
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0997777,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0985697,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0971707,38
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1001807,29
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,1043537,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Altın, Ekonomi, Haberler

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