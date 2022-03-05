Yatırımcı rehberi (4)
AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,03 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,03 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,134770
|16,03
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|32,800053
|15,05
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,743732
|14,46
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|18,120858
|11,49
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|28,725080
|11,29
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,176955
|10,93
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,149691
|10,66
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,776932
|10,50
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|68,971089
|10,37
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|27,654761
|10,35
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,230242
|9,83
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,137483
|9,81
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,261402
|9,78
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,126750
|9,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,211190
|9,51
|AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,090052
|9,46
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036777
|9,19
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,051235
|9,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066533
|9,11
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052934
|8,96
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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