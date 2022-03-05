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Yatırımcı rehberi (4)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,03 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,03 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,13477016,03
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF32,80005315,05
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,74373214,46
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF18,12085811,49
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF28,72508011,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,17695510,93
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,14969110,66
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,77693210,50
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF68,97108910,37
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF27,65476110,35
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2302429,83
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1374839,81
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2614029,78
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1267509,67
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2111909,51
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0900529,46
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0367779,19
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0512359,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0665339,11
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0529348,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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