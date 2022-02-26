Yatırımcı rehberi (4)
AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,30 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,30 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 8,70'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,242610
|10,30
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,070867
|10,18
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,810974
|9,63
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|73,064111
|9,10
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,413809
|9,04
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036743
|8,85
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,651859
|8,74
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,745451
|8,55
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,073886
|8,45
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,118323
|8,42
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,031561
|8,70
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,099808
|8,63
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,095618
|8,58
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,087048
|7,94
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,098492
|7,93
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,092488
|7,93
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,094974
|7,85
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,090630
|7,84
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,102908
|7,80
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029229
|7,75
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
Ordu Yardımlaşma Kurumu, Yatırım, Gümüş, Altın, Ekonomi, Haberler
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