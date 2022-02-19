Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,60 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 3,46'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: