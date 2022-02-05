Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30 ile Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,41'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: