Yatırımcı rehberi (4)
AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13 ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13 ile Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 3,71 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,283013
|3,13
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032580
|2,85
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.300,080526
|2,01
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,185073
|1,80
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|17,245983
|1,73
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|5,119684
|1,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,062015
|1,65
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,770595
|1,64
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|15,422455
|1,64
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|16,439066
|1,62
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,027340
|3,71
|MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,042573
|1,66
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,024070
|1,59
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,087509
|1,56
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,092026
|1,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,151645
|1,49
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,127988
|1,47
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013259
|1,45
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,113222
|1,44
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,172594
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Yatırım, Tragger, Borç, Kamu, Ekonomi, Haber
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