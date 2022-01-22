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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,58 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,58 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF ise yüzde 2,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,6377755,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF68,0621565,42
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,6235885,29
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5728625,01
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,3114274,36
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0316783,53
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF17,7906373,50
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0401573,31
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5597423,24
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0876733,15
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,0224312,90
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0190432,69
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0215662,50
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF0,0199362,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0205002,30
AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF0,0196142,29
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0214082,26
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0222342,12
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0207562,12
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0210472,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Yatırım, Gümüş, Kredi, Borç, Ekonomi, Haber

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