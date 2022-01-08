Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,23 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,23 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 11,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|32,048152
|12,23
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|27,493160
|11,04
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,198401
|11,04
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|25,896982
|10,63
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,209943
|10,38
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,741737
|9,81
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,607525
|9,64
|İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF)
|0,036770
|9,37
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,258683
|9,30
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,145333
|9,26
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036746
|11,22
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Agresif Değişken EYF
|0,052948
|10,67
|Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF
|0,039072
|10,36
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,147942
|10,00
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,257024
|9,84
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061617
|9,81
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,053208
|9,60
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,255735
|9,46
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,171285
|9,22
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,228852
|9,11
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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