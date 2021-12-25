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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,76 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,76 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF ise yüzde 0,41'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,1544604,76
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1294763,39
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,9896730,88
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0356950,56
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0873980,48
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu2,1003780,44
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0365750,42
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,1046470,41
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1745700,40
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0335670,39
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0309840,41
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0796170,38
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0835850,37
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0280300,33
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0824930,33
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0282700,29
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0301220,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0837320,28
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0760650,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0369500,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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