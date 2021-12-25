Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,76 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF ise yüzde 0,41'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: