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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,25 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,25 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 14,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF35,73188019,25
QNB Finans Portföy Gümüş BYF72,65598515,91
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,05372615,56
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)3,05703515,42
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF90,97916515,26
QNB Finans Portföy Altın BYF79,16325114,82
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF29,93379714,66
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF75,64006414,60
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,20301214,58
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF30,14440814,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,09874614,29
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,05723712,99
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,01771112,89
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,16732412,83
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,03107512,15
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,05412912,10
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,05861812,00
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,28790211,83
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,06905311,83
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,09783611,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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