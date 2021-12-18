Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 19,25 ile Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 14,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: