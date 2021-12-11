Yatırımcı rehberi (4) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,21 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,21 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 11,51'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)143,36594911,21
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF29,96397610,55
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)9,62889610,19
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1455379,94
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,5417729,82
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF26,9091569,67
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)2,1905929,54
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9304409,53
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF27,4885219,51
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1771869,27
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,10051511,51
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,04739011,49
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2097629,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1261149,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2254968,61
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2562228,61
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1348188,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1482958,43
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0531588,37
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0523388,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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