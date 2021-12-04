Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,98 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,98 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF ise yüzde 10,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1282,894587
|12,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|67,096491
|11,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|77,002902
|11,47
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,063400
|11,34
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,052681
|11,21
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,095637
|11,16
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,144950
|11,05
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,686901
|11,02
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,101333
|10,96
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,108503
|10,93
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,080420
|10,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,080764
|10,98
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,089018
|10,97
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,050079
|10,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,083439
|10,94
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,078734
|10,94
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,075221
|10,91
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,027060
|10,91
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,151140
|10,90
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025275
|10,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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