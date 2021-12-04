Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,98 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF ise yüzde 10,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: