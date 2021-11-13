Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 7,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: