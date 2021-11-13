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Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 7,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2684978,12
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2495537,58
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2104027,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0533097,46
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0328887,44
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4749025,97
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0774175,70
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,1525475,57
Ak Portföy Altın Fonu0,1279865,34
Deniz Port. Altın Fonu0,0693905,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0117147,03
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0677675,78
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0192555,77
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0636025,72
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0623085,55
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0648755,52
NN Hay. Em. Altın EYF0,0380675,46
VEM Altın Katılım EYF0,0653045,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0613195,41
ZEM Altın Katılım EYF0,0623345,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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