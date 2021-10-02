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Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,90 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,90 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0187404,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0385693,90
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5865252,87
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,8782452,80
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7673982,68
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0696612,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım ( Döviz ) Fonu0,0348432,37
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0728492,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,8164422,23
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,8844742,22
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0570502,95
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Y. BYF F. S. EYF0,0684442,43
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0341012,25
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0619652,01
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0763151,92
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0871391,88
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1099561,81
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1189301,80
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1606621,79
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1403811,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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