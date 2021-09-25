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Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,36 ile Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,36 ile Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 2,70'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0042637,36
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1064884,64
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1851724,09
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0178653,79
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0639653,18
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0725312,94
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF836,4479412,83
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1138882,55
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0501732,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0340372,40
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0253992,70
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0333522,20
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0529622,02
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0274862,02
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0165101,96
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0531561,88
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0483811,84
VEM Altın Katılım EYF0,0552171,83
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0548741,82
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0172941,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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