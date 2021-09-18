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Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,20 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,20 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 2,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0172125,20
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,1621072,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0367432,12
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0268511,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5818131,08
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,1267871,04
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,9533201,02
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0337131,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8656090,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2414770,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0247312,83
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0113142,31
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0269431,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0300491,08
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0194050,95
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0192140,89
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0480220,87
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0815360,85
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0521470,84
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217510,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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