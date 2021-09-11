Yatırımcı rehberi (4) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (4)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ise yüzde 2,39 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0359804,17
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0449043,11
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,2903062,96
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8612872,81
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0065302,77
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0331242,67
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. ( Döviz ) Özel Fonu10,9038972,67
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0699892,58
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4887782,51
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6611382,49
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0602212,39
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1109112,36
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1070702,22
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0840002,20
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1151732,16
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0467292,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1643872,16
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0240502,15
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1243952,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1048962,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

 Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

 Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak

Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Namaz Vakitleri Kerem Aktürkoğlu Diego Marcao Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Burak Yılmaz Şans Oyunları Rüya Tabirleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yatırımcı rehberi (4) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:27:42. #1.12#