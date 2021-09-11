Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ise yüzde 2,39 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: