Yatırımcı rehberi (4)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,17 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
"MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ise yüzde 2,39 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035980
|4,17
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,044904
|3,11
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,290306
|2,96
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,861287
|2,81
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,006530
|2,77
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033124
|2,67
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. ( Döviz ) Özel Fonu
|10,903897
|2,67
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069989
|2,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,488778
|2,51
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,661138
|2,49
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060221
|2,39
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110911
|2,36
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107070
|2,22
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084000
|2,20
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,115173
|2,16
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046729
|2,16
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,164387
|2,16
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024050
|2,15
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,124395
|2,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104896
|2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SÜRECEK)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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