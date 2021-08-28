Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,15 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,15 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0160344,15
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2272203,76
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9120863,54
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0795823,34
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0528933,09
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0303613,04
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1043973,03
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,3171652,81
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1337012,54
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9664642,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0110872,29
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0563221,54
AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0287951,46
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0279731,42
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0353391,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0189361,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1055281,22
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0383061,19
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274441,16
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0394581,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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