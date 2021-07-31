Yatırımcı rehberi (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,74 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,74 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

"AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ise yüzde 4,40'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0325834,74
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,7327804,63
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8297684,58
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9443584,14
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0480794,03
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,5077753,83
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9995043,77
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,4743913,57
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)2,1219103,43
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,7532323,39
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0605624,40
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0354774,19
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1394003,48
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0840113,46
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0989613,33
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1763113,33
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1474573,19
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0886163,18
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1683373,17
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1586773,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yatırımcı rehberi (4) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:09:41. #1.16#

title