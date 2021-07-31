Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,74 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,74 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

"AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ise yüzde 4,40'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: