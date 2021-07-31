Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,74 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,74 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.
"AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ise yüzde 4,40'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032583
|4,74
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,732780
|4,63
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,829768
|4,58
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,944358
|4,14
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048079
|4,03
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,507775
|3,83
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,999504
|3,77
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,474391
|3,57
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|2,121910
|3,43
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,753232
|3,39
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060562
|4,40
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035477
|4,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,139400
|3,48
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,084011
|3,46
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098961
|3,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,176311
|3,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,147457
|3,19
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088616
|3,18
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,168337
|3,17
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,158677
|3,17
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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