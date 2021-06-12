Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,58 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,58 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,30 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: