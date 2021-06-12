Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,58 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,58 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,30 ile bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,3508124,58
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8003544,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0451274,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0893164,37
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0581682,95
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF19,0697132,74
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1355672,68
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8436892,59
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,4723712,58
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1262682,57
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0369262,30
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0329892,11
VEM Dinamik Değişken EYF0,0755902,07
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0216602,06
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0530512,03
HEM Dinamik Değişken EYF0,0257652,02
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1212541,97
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1622371,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0424341,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1779911,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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