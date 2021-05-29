Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,38 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,38 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0156517,38
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8088136,04
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,1830734,42
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0997663,90
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,6144703,33
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9094183,12
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0330632,90
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1066402,68
Fiba Portföy Altın Fonu0,0424872,57
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0440512,55
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0645072,63
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0594422,54
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0557892,54
NN Hay. Em. Altın EYF0,0335622,54
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0571032,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0540142,51
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0552852,51
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0527292,50
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0504212,49
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0169122,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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