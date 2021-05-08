Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,84 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,84 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 3,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1791516,84
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,2362626,37
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1147456,12
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1601075,53
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0569774,86
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0476324,60
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,8564614,32
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,1088383,99
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8004023,97
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0895583,69
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1012983,97
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1462453,55
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1673113,53
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1895123,53
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0880713,53
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1370443,16
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0825363,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0407622,98
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1019532,84
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0409582,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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