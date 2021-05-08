Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,84 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,84 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF ise yüzde 3,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,179151
|6,84
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,236262
|6,37
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,114745
|6,12
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,160107
|5,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056977
|4,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047632
|4,60
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,856461
|4,32
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,108838
|3,99
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,800402
|3,97
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,089558
|3,69
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,101298
|3,97
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,146245
|3,55
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167311
|3,53
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,189512
|3,53
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088071
|3,53
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,137044
|3,16
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,082536
|3,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040762
|2,98
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,101953
|2,84
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040958
|2,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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