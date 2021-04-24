Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,0409855,24
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0528165,12
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1190115,05
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0659874,90
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1060824,66
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,9405084,30
QNB Finans Portföy Altın BYF41,5379214,26
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0462824,13
Gedik Portföy Altın Fon0,9812393,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0614903,01
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0500532,95
VEM Altın Katılım EYF0,0519832,94
ZEM Altın Katılım EYF0,0497732,86
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302722,84
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0503482,84
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0476882,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487722,83
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0487692,83
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0537122,82
HEM Altın Katılım EYF0,0306792,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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