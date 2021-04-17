Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,44 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,44 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 1,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0142614,44
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0820914,00
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7342333,77
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0415003,77
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,2968923,72
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0509082,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0302461,89
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1618071,74
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0290531,65
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,7364611,34
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0174711,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0181761,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0176271,02
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0779730,98
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0752960,97
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,0188600,91
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0355860,89
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0278850,82
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0334330,80
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0482340,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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