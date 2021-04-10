Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,81 ile Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,81 ile Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,2382634,81
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1590354,58
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0285814,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1533873,89
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1479093,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0451633,40
QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,1870353,24
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0802463,08
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0700502,75
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,1523932,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0515151,89
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282291,78
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0347541,70
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1439941,68
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1733251,60
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0964401,57
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1520871,55
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0953931,54
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0491481,53
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1108421,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:24:09. #1.16#
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