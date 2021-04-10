Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,81 ile Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,81 ile Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: