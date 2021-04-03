Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,10 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,10 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,17'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,11032812,10
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,7451799,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0952358,36
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1137108,05
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,1978317,99
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0425957,80
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0140097,57
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5498507,28
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9348336,90
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3445876,45
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0505579,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0588075,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1416194,99
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1091794,97
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1959544,96
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1215204,51
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0273974,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0695424,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0489664,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0970893,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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