Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:18
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,91 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His. Sen.Y.BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,91 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His. Sen.Y.BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 2,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,0985361,91
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,8309941,90
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1565471,84
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0286821,57
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6455571,52
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4412931,43
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5906061,13
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,1720891,02
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0322790,94
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0415190,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0711602,53
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0584621,69
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1031331,33
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0599881,01
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0328240,98
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0405660,94
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0167370,87
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0296910,80
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0208990,79
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0189000,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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