Yatırımcı rehberi (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (4)

20.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,37 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,37 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF ise yüzde 0,91'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2783805,37
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,5691203,40
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5902902,99
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0442432,64
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5866142,62
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0405962,53
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8363262,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0114411,95
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0264491,89
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1528821,38
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0397880,91
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295260,72
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0573600,72
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0280020,67
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0202470,62
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0186960,53
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0304310,52
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0222990,44
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0238310,34
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0734270,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Deniz Türüç Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (4) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:12:51. #1.15#
title