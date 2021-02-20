Yatırımcı rehberi (4)
20.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:05
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,37 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,37 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF ise yüzde 0,91'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,278380
|5,37
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,569120
|3,40
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,590290
|2,99
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,044243
|2,64
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,586614
|2,62
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,040596
|2,53
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,836326
|2,47
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011441
|1,95
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026449
|1,89
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,152882
|1,38
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039788
|0,91
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029526
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057360
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,028002
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020247
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018696
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030431
|0,52
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022299
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023831
|0,34
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073427
|0,33
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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