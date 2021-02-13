Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259593,94
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0421603,22
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9003342,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1507982,17
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0172462,04
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1120972,01
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu139,2256971,89
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8520091,85
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2132611,77
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9711861,71
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0457723,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484221,78
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0684461,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0521731,40
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0488341,34
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0394311,32
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0580011,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0987671,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0352351,19
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1620741,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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