Yatırımcı rehberi (4)
13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:12
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,94 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025959
|3,94
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042160
|3,22
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,900334
|2,26
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,150798
|2,17
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,017246
|2,04
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,112097
|2,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|139,225697
|1,89
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,852009
|1,85
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,213261
|1,77
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,971186
|1,71
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045772
|3,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048422
|1,78
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068446
|1,66
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052173
|1,40
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048834
|1,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039431
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058001
|1,24
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098767
|1,24
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035235
|1,19
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,162074
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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