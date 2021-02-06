Yatırımcı rehberi (4)
06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,28'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,090163
|5,17
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,192202
|4,84
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,006250
|4,37
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|117,341309
|4,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,128087
|4,13
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,031140
|3,92
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,147596
|3,74
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,357157
|3,70
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,377650
|3,69
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096045
|3,62
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,082264
|4,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061812
|3,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109149
|2,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108610
|2,70
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032633
|2,43
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040509
|2,39
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028155
|2,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,128291
|2,36
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036550
|2,30
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041106
|2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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