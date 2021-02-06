Yatırımcı rehberi (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (4)

06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,28'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0901635,17
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1922024,84
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0062504,37
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)117,3413094,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1280874,13
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0311403,92
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1475963,74
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,3571573,70
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,3776503,69
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0960453,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0822644,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0618123,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1091492,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1086102,70
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0326332,43
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0405092,39
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0281552,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1282912,36
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0365502,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0411062,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:08:18. #1.16#
title