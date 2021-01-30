Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

30.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,26 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,26 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF ise yüzde 0,72'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,4810332,26
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0387001,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5967431,00
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9990950,92
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2382340,63
Aura Portföy Değ. Fon0,7809500,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8436260,53
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2608460,52
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0428450,50
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0284150,45
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0498270,72
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0521950,60
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0374180,59
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0208490,56
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0711140,53
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111910,53
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0428720,53
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0458410,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0210150,50
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0539240,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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