Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,16 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,16 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF??????? ise yüzde 4,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: