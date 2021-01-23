Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

23.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,16 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,16 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF??????? ise yüzde 4,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1412218,16
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1464806,59
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0504885,66
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1248265,55
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,8130564,64
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0890034,45
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7886803,90
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4977453,85
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0024213,71
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4504933,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0610824,02
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0325242,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0828902,15
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0334391,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1291231,66
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0278711,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0478051,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678141,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0573031,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294011,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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