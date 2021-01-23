Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:08
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0398010,52
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1700160,43
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu401,1816410,36
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0282880,34
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0229830,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0387872,77
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8541392,16
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9900210,96
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,2664290,85
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,9363990,85
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1412218,16
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1464806,59
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1248265,55
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,8130564,64
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0890034,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0504885,66
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7886803,90
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0228522,50
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0792181,93
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1973191,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4504933,66
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7997092,83
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7782482,72
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1538681,53
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3373891,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

TEB Portföy Altın Fonu0,1039801,30
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0621591,30
Deniz Port. Altın Fonu0,0534841,29
Fiba Portföy Altın Fonu0,0366001,29
Garanti Portföy Altın Fonu0,1221761,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0592760,33
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0623120,32
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1953280,31
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9346590,31
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0191100,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF704,434532-0,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083396-0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,590826-0,09
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066199-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010847-1,27
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081463-0,64
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025574-0,40
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,021741-0,19
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,641698-0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,108966-2,31
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,165815-2,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055173-2,26
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,284230-1,79
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,504401-1,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,610819-0,64
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,726860-0,39
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,111251-0,24
İş Portföy İki. Değ. Fon10,637464-0,16
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,335639-0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028118-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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