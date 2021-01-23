Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (6)
23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:08
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039801
|0,52
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,170016
|0,43
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|401,181641
|0,36
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028288
|0,34
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022983
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038787
|2,77
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,854139
|2,16
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,990021
|0,96
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,266429
|0,85
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,936399
|0,85
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,141221
|8,16
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,146480
|6,59
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,124826
|5,55
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,813056
|4,64
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,089003
|4,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,050488
|5,66
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,788680
|3,90
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022852
|2,50
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079218
|1,93
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,197319
|1,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,450493
|3,66
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,799709
|2,83
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,778248
|2,72
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,153868
|1,53
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,337389
|1,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103980
|1,30
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,062159
|1,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053484
|1,29
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036600
|1,29
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122176
|1,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,059276
|0,33
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062312
|0,32
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,195328
|0,31
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,934659
|0,31
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,019110
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|704,434532
|-0,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083396
|-0,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,590826
|-0,09
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066199
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010847
|-1,27
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081463
|-0,64
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025574
|-0,40
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,021741
|-0,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,641698
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108966
|-2,31
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,165815
|-2,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055173
|-2,26
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,284230
|-1,79
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,504401
|-1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,610819
|-0,64
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,726860
|-0,39
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,111251
|-0,24
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|10,637464
|-0,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,335639
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028118
|-0,07
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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