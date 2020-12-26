Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,84 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,84 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: