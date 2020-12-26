Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

26.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,84 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,84 ile Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Tacirler Portföy Değ. Fon4,1303657,84
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6910715,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,1777295,65
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1253135,43
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6946925,08
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1100284,25
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,8475684,21
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4594843,52
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0583173,27
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,5068013,01
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0523864,89
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0302264,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1174813,33
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1001102,12
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1016161,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1012321,89
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0643001,84
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0502961,79
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0343321,79
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0257551,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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