Yatırımcı rehberi (4)
07.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:15
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,07 ile Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,07 ile Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058507
|12,07
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,039171
|11,82
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,119709
|10,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|142,242312
|10,50
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,109512
|10,36
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009521
|10,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,010199
|10,10
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042029
|9,72
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086604
|9,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,175632
|7,64
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044075
|9,86
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,041293
|7,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075695
|6,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129343
|5,88
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182971
|5,76
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102019
|5,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,045738
|5,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,052513
|5,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,036755
|5,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041061
|5,36
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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