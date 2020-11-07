Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

07.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:15
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,07 ile Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,07 ile Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,058507 12,07
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,039171 11,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,119709 10,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 142,242312 10,50
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,109512 10,36
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009521 10,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,010199 10,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042029 9,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,086604 9,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,175632 7,64
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044075 9,86
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,041293 7,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075695 6,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,129343 5,88
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182971 5,76
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102019 5,67
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045738 5,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052513 5,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036755 5,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041061 5,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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