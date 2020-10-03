Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,42 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,42 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: