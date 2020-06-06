Yatırımcı rehberi (4) Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,35'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,35'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007657 9,35 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028410 6,48 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,181141 4,87 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099670 4,56 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,150867 4,55 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,413514 4,49 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045355 4,46 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046458 4,46 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 14,580257 4,43 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088527 4,38 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032371 5,32 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037342 5,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025027 4,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035932 4,04 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040534 3,99 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039742 3,95 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027955 3,92 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028907 3,91 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,122998 3,88 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059070 3,79

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(Sürecek)

Kaynak: AA