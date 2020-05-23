Yatırımcı rehberi (4) Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,14'lük getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,14'lük getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007178 15,14 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,239800 6,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018489 5,77 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,269459 5,54 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,012244 4,59 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,125061 4,53 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,664742 4,28 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,706302 4,20 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064015 4,11 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,061737 3,98 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034618 4,63 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048906 4,48 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023617 3,92 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026492 3,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037673 3,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033873 3,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,099346 3,58 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025728 3,58 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,114592 3,58 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,129778 3,58

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA