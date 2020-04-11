Yatırımcı rehberi (4) Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,68'lik getiriyle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,68'lik getiriyle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 11,34'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068886 11,68 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,130929 11,68 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,833758 11,60 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,071706 11,35 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,905871 10,18 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,532112 10,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,576862 10,03 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,248295 9,97 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037200 9,57 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,996516 9,44 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028055 11,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034171 11,10 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028757 10,06 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066708 7,90 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067014 7,88 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,110073 7,68 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029893 7,64 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025813 7,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,124315 7,60 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069253 7,55

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA