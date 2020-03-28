Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 29,31'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
28.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:18
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 29,31'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 15,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,066811
|29,31
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,505571
|18,16
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,166651
|15,34
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,574275
|15,20
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,854784
|14,99
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,180035
|14,76
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,474138
|14,64
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,740223
|14,25
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,772770
|13,74
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049826
|13,07
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026024
|15,12
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019479
|14,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013531
|14,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028911
|12,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020366
|12,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062576
|11,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030572
|10,34
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014289
|9,86
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,098020
|9,85
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,073052
|9,66
(Sürecek)
Kaynak: AA