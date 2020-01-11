Yatırımcı rehberi (4)

11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:04

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,74'lük getiriyle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,10'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059556 3,74 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,170672 3,61 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,081277 3,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117249 3,44 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,064226 2,82 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024288 2,24 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 10,169187 2,19 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 41,273697 2,17 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,213609 2,17 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022405 2,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,106475 2,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024668 2,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108586 1,99 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125697 1,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142323 1,97 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028064 1,97 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066486 1,97 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084741 1,95 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040923 1,94 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022475 1,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA