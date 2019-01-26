Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,39 ile Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066814 7,39 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,133113 6,61 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023442 6,57 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030938 6,41 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,189879 6,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873815 6,13 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,252821 6,05 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053550 5,92 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110972 5,88 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,362329 5,63 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026834 6,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019272 5,94 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071407 5,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022019 5,69 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062049 5,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054962 5,59 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023840 5,53 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,103298 5,48 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112731 5,47 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024243 5,47

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA