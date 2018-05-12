Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,42'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,65'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027637 7,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 51,813288 7,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,047884 6,17 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,755375 4,73 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,060362 4,49 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060167 4,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022379 4,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105289 3,98 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053021 3,90 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,01928 3,68 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025079 4,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,080741 3,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028065 2,92 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017979 2,32 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020321 2,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020956 2,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018985 2,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019202 2,21 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012076 2,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020357 2,20

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)