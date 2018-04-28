Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,48'lik getiriyle Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat Perform Portföy Değişken EYF ise yüzde 0,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105852 1,48 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,866715 1,37 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,54948 1,07 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035459 0,93 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,357849 0,84 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,267239 0,81 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,0271 0,79 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,231585 0,78 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,355077 0,73 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,063129 0,71 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010696 0,74 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014208 0,72 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,043558 0,55 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023851 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065273 0,47 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043615 0,46 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066086 0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059242 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012633 0,44 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034004 0,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)