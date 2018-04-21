Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,04'lük getiriyle Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.



Fiba Emeklilik ve Hayat Oyak Portföy Hisse Senedi EYF ise yüzde 2,96'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,053715 4,04 Finans Portföy Gümüş BYF 14,915987 3,11 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046081 3,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,033596 2,88 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,289121 2,68 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,639665 2,63 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021017 2,58 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,02108 2,47 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020005 2,38 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,526409 2,38 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051615 2,96 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021105 2,31 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016295 2,25 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,09916 2,14 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112252 2,14 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052549 2,13 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058478 2,09 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084352 2,08 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,06787 2,06 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,02602 2,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)