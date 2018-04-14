Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,96'lık getiriyle İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



AvivaSA Emeklilik ve Hayat Altın EYF ise yüzde 4,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018157 4,96 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013375 4,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025548 4,35 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034207 4,32 Ak Portföy Altın Fonu 0,042382 4,02 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,01311 4,01 İş Portföy Altın Fonu 0,020631 3,98 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015762 3,97 HSBC Portföy Altın Fonu 1,625892 3,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,044978 3,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019614 4,04 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020784 4,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019197 4,04 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020147 4,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018828 4,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,01904 4,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017834 4,02 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020184 4,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019516 4,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011975 3,99

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)