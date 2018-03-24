Yatırımcı Rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01'lik getiriyle Marmara Capital Portföy Yönetim Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,72'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019214 5,01 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 155,57961 2,08 Finans Portföy Altın BYF 15,350422 1,96 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,530147 1,95 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,023543 1,58 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,98477 1,57 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016922 1,35 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,040276 1,24 Finans Portföy Gümüş BYF 13,854409 1,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024679 1,16 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029845 1,72 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018559 1,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018107 1,25 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018889 1,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,017616 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017964 1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018347 1,15 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018262 1,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,01781 1,15 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,011208 1,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)