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Yatırımcı rehberi (3)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,59, BES fonları ise yüzde 1,21 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,59, BES fonları ise yüzde 1,21 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 8,02 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,68 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 8,00 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 7,13 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,59389201185
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,3015411
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,58923161
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,00725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,69401921
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,6874668
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,9143349
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları8,0212120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3041380
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,2125177174
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,73502723
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-4,45835
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-7,1329128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-2,561091495
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,3629623
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler8,0013130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2913130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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