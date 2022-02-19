Yatırımcı rehberi (3) - Haberler
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Yatırımcı rehberi (3)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,17, BES fonları ise yüzde 0,78 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,17, BES fonları ise yüzde 0,78 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,07 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 3,18 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,53 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,17388209175
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,3415411
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,27923458
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5172666
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,05401624
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,0774370
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5643366
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,0812120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3240380
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,78251116134
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,00503020
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,19743
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,5330030
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,141094167
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,10291514
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,1813130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3013130

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Hisse Senedi Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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